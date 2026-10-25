Atletica: kenyani Kwemoi e Jerono vincono la Venicemarathon

La Wizz Air Venicemarathon celebra il suo 40esimo compleanno con il record della manifestazione di 2h07'31" a firma del keniano Peter Kwemoi Ndorobo e con l'edizione più veloce della storia: ben tre atleti sotto le 2h08'00". Yatede Tarto Berhanu ha chiuso secondo con il nuovo record personale di 2h07'47". Personal best anche per il terzo classificato, l'altro keniano Dikson Simba Nyakundi che ha chiuso in 2h07'56", a certificare ulteriormente l'alto livello della gara maschile. Tra gli italiani, il migliore e` stato Umberto Persi (Atl. la Sbarra Roma), che ha concluso al 14° posto finale con il tempo di 2h22'39". Si è svolta su grandi ritmi anche la gara femminile, con la keniana Jackline Jerono che ha corso in 2h26'16", terzo tempo di sempre e record personale migliorato di oltre 5 minuti. Ottimo debutto in maratona per Samuel Alemaz Teshale che ha terminato al secondo posto in 2h26'23", con l'altra etiope Worknesh Alemu Mola che ha completato il podio femminile in 2h28'46". Tra le italiane, la migliore e` stata Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) settima assoluta in 2h49'39". Le vittorie keniane alla Venicemarathon salgono così a 32: 16 tra le donne e 16 tra gli uomini.