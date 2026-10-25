Rally Dakar: nel 2027 non si correrà in Arabia Saudita, ipotesi Marocco

25 Ott 2026 - 16:38
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Il Rally Dakar, una delle gare fuoristrada più dure e note al mondo, il prossimo anno non si terrà in Arabia Saudita, a causa di quelli che gli organizzatori definiscono "recenti sviluppi nella regione". Il rally, inizialmente previsto per gennaio, si svolgerà ora "in un altro territorio" - che verrà annunciato in seguito - per poi fare ritorno in Arabia Saudita nel 2028, come dichiarato dagli organizzatori, Amaury Sport Organisation e Saudi Motorsport Company. Si tratta dell'ultimo di una serie di eventi sportivi che quest'anno sono stati trasferiti altrove, lontano dall'Arabia Saudita, a causa del conflitto che coinvolge l'Iran e dei sanguinosi attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti da Teheran. L'Arabia Saudita ospita la Dakar dal 2020. Secondo alcune indiscrezioni, si starebbe valutando il trasferimento in Marocco. Qualora ciò avvenisse, sarebbe la prima volta che la Dakar si tiene in Africa dal 2007. La competizione nacque originariamente come un percorso da Parigi a Dakar, capitale del Senegal; nel 2008 fu annullata all'ultimo momento per motivi di sicurezza nel Nord Africa. Da allora, si è svolta prima in Sud America e successivamente in Arabia Saudita.

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