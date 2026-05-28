Roland Garros: continua la favola Kouamé, avanzano Sabalenka e Gauff

28 Mag 2026 - 20:16
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Moise Kouamé batte Adolfo Vallejo dopo una maratona di 4 ore e 56 minuti e diventa il tennista più giovane al terzo turno di uno Slam da Rafael Nadal a Wimbledon 2003. Il classe 2009 francese, 17 anni e 79 giorni, supera il paraguaiano 6-3 7-5 3-6 2-6 7-6 e - subito dopo il match - si butta per qualche secondo con la testa nel frigorifero presente a bordo campo per il grande caldo. Nel torneo femminile, avanza la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, sconfiggendo Elsa Jacquemot col punteggio di 7-5 6-2, così come passa al turno successivo la campionessa in carica Coco Gauff, con un facile 6-3 6-2 su Mayar Sherif.

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