Pugilato: tre bronzi per l'Italia ai Mondiali U19

28 Ott 2026 - 16:36
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L'Italia ha conquistato tre medaglie di bronzo ai mondiali Under 19 di pugilato, svoltosi a Budva, in Montenegro, chiudendo all'undicesimo posto nel medagliere generale. A salire sul podio sono stati Kesia Reale (54kg), Amelia Zamana (65kg) e Tiberio Nocadello (80kg). "Le nostre cinque atlete sono salite sul ring con il giusto piglio e senza timori reverenziali, necessari per affrontare una competizione di così alto livello - afferma il responsabile tecnico femminile, Giulio Coletta -. Anche se uscite gli ottavi, Sara Scorrano e Rachele Perna hanno combattuto degli ottimi match. Dall'altro lato abbiamo visto prestazioni di valore assoluto, penso all'esordio dominante di Amelia e alla straordinaria cavalcata di Kesia anche se siamo dispiaciuti per il verdetto in semifinale contro l'atleta ucraina, per noi abbastanza dubbio". "Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno affrontato questa kermesse - è il commento del rt maschile, Franco Federici -. Siamo arrivati undicesimi in un torneo cui hanno partecipato quasi 70 nazioni. Rimane l'amaro in bocca per qualche verdetto non corretto, soprattutto quelli degli incontri di Fabi e Casazza. Con un pizzico di fortuna in più avremmo portato a casa altre medaglie ma non posso che ritenermi soddisfatto visto la difficoltà del torneo e dell'atteggiamento che hanno avuto i pugili".

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