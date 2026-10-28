F1, Perez rinnova con la Cadillac

"Entrare a far parte del Cadillac Formula 1 Team fin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho creduto profondamente; prolungare il mio impegno è la naturale prosecuzione di questo percorso", ha dichiarato Checo. "Costruire una scuderia di Formula 1 da zero richiede tempo, un lavoro incessante e molta pazienza, ma i progressi che stiamo compiendo insieme sono estremamente gratificanti. C'è ancora molto lavoro da fare e sono pienamente concentrato sui prossimi tre anni", ha aggiunto.