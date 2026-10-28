F1, Perez rinnova con la Cadillac

28 Ott 2026 - 16:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il Cadillac Formula 1 Team "ha confermato oggi che Sergio 'Checo' Pérez continuerà a far parte della scuderia statunitense, grazie a un'estensione pluriennale del suo contratto che lo legherà al progetto americano almeno fino al 2029. L'accordo consolida l'ambizione a lungo termine, condivisa dal pilota messicano - vincitore di sei Gran Premi - e dal Cadillac Formula 1 Team, di costruire una scuderia competitiva ai vertici del motorsport mondiale". L'annuncio giunge proprio mentre Checo si prepara a tagliare il traguardo dei 300 Gran Premi in carriera, in occasione della gara di casa a Città del Messico. In vista del Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico, oggi il pilota sarà protagonista di un'esibizione per le strade della capitale, lungo il Paseo de la Reforma, davanti a centinaia di migliaia di fan.

"Entrare a far parte del Cadillac Formula 1 Team fin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho creduto profondamente; prolungare il mio impegno è la naturale prosecuzione di questo percorso", ha dichiarato Checo. "Costruire una scuderia di Formula 1 da zero richiede tempo, un lavoro incessante e molta pazienza, ma i progressi che stiamo compiendo insieme sono estremamente gratificanti. C'è ancora molto lavoro da fare e sono pienamente concentrato sui prossimi tre anni", ha aggiunto. 

Ultimi video

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

I più visti di Altri Sport

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:11
Curling, Europei: Azzurre travolgono Rep. Ceca
18:06
Curling, Europei: Azzurri ko con Germania e riscatto con Austria
17:52
Tennis, Atp Vienna: Musetti piega Tiafoe e vola agli ottavi
17:51
Tennis: Bolelli-Vavassori qualificati per le ATP Finals per il terzo anno consecutivo
Frederic Vasseur
17:37
F1, Vasseur: "La direzione è giusta, vogliamo un altro risultato importante"