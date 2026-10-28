F1, Perez rinnova con la Cadillac

Il Cadillac Formula 1 Team "ha confermato oggi che Sergio 'Checo' Pérez continuerà a far parte della scuderia statunitense, grazie a un'estensione pluriennale del suo contratto che lo legherà al progetto americano almeno fino al 2029. L'accordo consolida l'ambizione a lungo termine, condivisa dal pilota messicano - vincitore di sei Gran Premi - e dal Cadillac Formula 1 Team, di costruire una scuderia competitiva ai vertici del motorsport mondiale". L'annuncio giunge proprio mentre Checo si prepara a tagliare il traguardo dei 300 Gran Premi in carriera, in occasione della gara di casa a Città del Messico. In vista del Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico, oggi il pilota sarà protagonista di un'esibizione per le strade della capitale, lungo il Paseo de la Reforma, davanti a centinaia di migliaia di fan.
"Entrare a far parte del Cadillac Formula 1 Team fin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho creduto profondamente; prolungare il mio impegno è la naturale prosecuzione di questo percorso", ha dichiarato Checo. "Costruire una scuderia di Formula 1 da zero richiede tempo, un lavoro incessante e molta pazienza, ma i progressi che stiamo compiendo insieme sono estremamente gratificanti. C'è ancora molto lavoro da fare e sono pienamente concentrato sui prossimi tre anni", ha aggiunto.