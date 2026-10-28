Derby azzurro all'Atp 500 di Vienna: Cobolli e Berrettini si giocano i quarti di finale

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si affrontano al secondo turno dell'Atp 500 di Vienna: in palio un posto nei quarti di finale

28 Ott 2026 - 17:16
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Cobolli e Berrettini © afp

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L'Atp 500 di Vienna regala uno scontro diretto tutto italiano al secondo turno tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, garantendo la presenza di almeno un tennista azzurro nei quarti di finale del torneo austriaco.

Entrambi sono reduci da ottime prestazioni all'esordio: Cobolli ha piegato in oltre due ore di battaglia il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre Berrettini ha superato con maggiore nitidezza l'argentino Tomás Martín Etcheverry.

Il match, in programma giovedì 29 ottobre con orario ancora da definire (molto probabilmente in serata), rappresenta un incrocio inedito a livello professionistico ma ricco di significati personali per due giocatori legati da una profonda amicizia fin dall'infanzia; per il romano classe 2002 la posta in palio è altissima anche in ottica punti per la corsa alle Atp Finals, oltre che per riscattare i quattro match point falliti la settimana precedente a Lione contro Lorenzo Musetti.

Il vincitore del derby si troverà poi di fronte ai quarti di finale il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien e l'australiano Alex de Minaur, due specialisti di alto livello pronti a dare battaglia sul cemento indoor dell'evento viennese.

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