Rugby, il ct azzurro Quesada verso le gare di novembre: "Situazione difficile"

Con tanti giocatori fuori per infortunio, l'interesse dei media è anche sulle ragioni di queste defezioni: "La gestione degli infortuni - dice Quesada - è strettamente legata al calendario. Giocare per dieci mesi e mezzo all'anno, senza periodi adeguati di recupero e di ricostruzione fisica, significa sottoporre gli atleti a una pressione continua. Idealmente, un giocatore dovrebbe poter alternare cicli di competizione, recupero e preparazione, ma il calendario attuale lascia poco spazio a questo processo. Nel frattempo, il rugby è diventato sempre più intenso, con un aumento del tempo di gioco effettivo e delle collisioni. È quindi inevitabile che, prima o poi, il corpo presenti il conto. Non si tratta soltanto di sfortuna: è una questione strutturale, che riguarda il modo in cui è organizzata la stagione" Come sarà però questo Nations Championship, a cominciare dalla sfida con il Sudafrica in programma il 7 novembre all'Allianz Stadium di Torino? "Nella scelta della squadra contro il Sudafrica, uno dei criteri fondamentali sarà la capacità di sostenere un'intensità elevata per tutti gli 80 minuti. Dovremo individuare giocatori in grado di reggere il ritmo della partita e che abbiano accumulato un minutaggio sufficiente nelle ultime settimane. Potrebbero esserci alcuni esordienti, perché le opzioni con esperienza e continuità di gioco sono limitate. Resta però la mia fiducia nel gruppo: le sensazioni avute durante gli allenamenti sono positive e credo che chi avrà un'opportunità saprà sfruttarla. Non considero questo novembre una semplice maratona, ma una successione di quattro prove di altissimo livello, fisiche, tecniche e mentali. Dovremo essere pronti a ripartire ogni settimana, adattando le scelte alle condizioni dei giocatori e agli impegni affrontati. Sarà difficile confermare la stessa formazione per tutte le partite, soprattutto perché quasi tutti saranno impegnati con i club nel fine settimana precedente il raduno. Avremo quindi bisogno di profondità e di dare opportunità a diversi giocatori. Le condizioni logistiche per la preparazione sono buone. Dopo il lavoro svolto a Padova, trascorreremo dieci giorni a Torino in vista delle due partite successive e ci sposteremo poi a Genova e Udine. La Federazione ha inoltre organizzato un volo charter da Genova a Udine, che ci consentirà di gestire meglio il trasferimento e di preparare adeguatamente la partita contro le Fiji dopo quella con l'Argentina. L'obiettivo è competere in tutte e quattro le partite e continuare a far crescere la squadra, anche in un contesto complicato. Giocare in Italia rappresenta un vantaggio importante: sentiamo l'energia del pubblico e dell'ambiente che ci circonda. Abbiamo fiducia nel lavoro svolto e vogliamo trasformare questa serie di impegni in un'occasione concreta per misurare il valore del gruppo e la profondità del rugby italiano".