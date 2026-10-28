F1, Verstappen: "Obiettivo Red Bull essere più competitivi in Messico"

"Ad Austin la gara è stata più difficile del previsto, ma dobbiamo guardare agli aspetti positivi, dato che siamo comunque riusciti a conquistare un podio. Passando alla seconda tappa di questo trittico di gare, il Messico presenta condizioni molto diverse rispetto ad Austin; è quindi difficile prevedere come ce la caveremo". Così Max Verstappen, pilota Red Bull, in vista del Gran Premio del Messico. "Ci sono alcuni aspetti della vettura che dobbiamo ancora comprendere a fondo e il team sta lavorando duramente in tal senso. Speriamo di poter essere un po' più competitivi in Messico - ha aggiunto correre qui può essere piuttosto complicato, a causa dell'altitudine e del surriscaldamento, quindi dobbiamo assicurarci di gestire correttamente il raffreddamento e di portare la monoposto nella finestra di funzionamento ideale. I tifosi qui sono sempre estremamente appassionati - è bellissimo da vedere - e sarà una gara interessante!".