F1, Verstappen: "Obiettivo Red Bull essere più competitivi in Messico"

28 Ott 2026 - 16:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Ad Austin la gara è stata più difficile del previsto, ma dobbiamo guardare agli aspetti positivi, dato che siamo comunque riusciti a conquistare un podio. Passando alla seconda tappa di questo trittico di gare, il Messico presenta condizioni molto diverse rispetto ad Austin; è quindi difficile prevedere come ce la caveremo". Così Max Verstappen, pilota Red Bull, in vista del Gran Premio del Messico. "Ci sono alcuni aspetti della vettura che dobbiamo ancora comprendere a fondo e il team sta lavorando duramente in tal senso. Speriamo di poter essere un po' più competitivi in Messico - ha aggiunto correre qui può essere piuttosto complicato, a causa dell'altitudine e del surriscaldamento, quindi dobbiamo assicurarci di gestire correttamente il raffreddamento e di portare la monoposto nella finestra di funzionamento ideale. I tifosi qui sono sempre estremamente appassionati - è bellissimo da vedere - e sarà una gara interessante!".

Ultimi video

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

I più visti di Altri Sport

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:57
Los Angeles 2028: produttrice E.T. e Jurassic Park responsabile cerimonie apertura e chiusura
18:11
Curling, Europei: Azzurre travolgono Rep. Ceca
18:06
Curling, Europei: Azzurri ko con Germania e riscatto con Austria
17:52
Tennis, Atp Vienna: Musetti piega Tiafoe e vola agli ottavi
17:51
Tennis: Bolelli-Vavassori qualificati per le ATP Finals per il terzo anno consecutivo