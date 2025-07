Pugilato: Pacquiao sfiora impresa, corona welter resta a Barrios

Manny Pacquiao è andato oltre i suoi 46 anni, sfiorando l'impresa contro lo statunitense Mario Barrios, che ha sfidato a Las Vegas per contendergli la corona Wbc dei pesi welter dopo quattro anni di assenza dal ring. Tra i fischi all'Mgm Grand Garden Arena, i giudici hanno dichiarato l'incontro in pareggio, consentendo a Barrios, 30 anni, di difendere il titolo, ma già si parla di una rivincita tra qualche mese. Ci si chiedeva se uno dei più grandi pugili degli ultimi due decenni, campione del mondo in otto categorie di peso diverse, avrebbe avuto lo status per combattere alla pari contro un avversario di calibro e molto più giovane. La risposta è stata chiara, tanto che mentre un giudice ha dato a Barrios il vantaggio di 115-113, gli altri due hanno dato il match pari. "Pensavo di aver vinto l'incontro. È stata una lotta serrata. Il mio avversario era molto forte. Ma è stato un grande match", ha commentato il filippino mentre l'annuncio del pareggio ha scatenato una accesa reazione da parte del pubblico, pienamente a favore del filippino. "È pazzesco, è ancora forte come sempre. Il suo tempismo, il suo ritmo, tutto", ha sottolineato Barrios.