Officine Mattio è Partner Ufficiale della Granfondo Alpi del Mare 2025

"Avere Officine Mattio come partner ufficiale è per noi motivo di grande soddisfazione. La Granfondo Alpi del Mare non è solo una gara, ma un’esperienza che celebra la bellezza del ciclismo e del nostro territorio. Officine Mattio rappresenta al meglio questi valori, unendo tradizione e innovazione per creare biciclette premium. Siamo certi che questa collaborazione renderà ancora più speciale l’evento, offrendo a tutti i partecipanti un punto di riferimento per chi cerca il meglio in termini di prestazioni e stile."