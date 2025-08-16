Atletica, Tamberi: "Mondiali di Tokyo? Non lo so, sono molto indietro"

"I Mondiali di Tokyo? Non lo so, è complicato. Quest'anno ho iniziato molto tardi la preparazione, la riabilitazione al ginocchio ha preso la maggior parte del tempo. Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica: anche se riuscissi a metterci tanto di più, non so fino a che punto e non vorrei fosse una forzatura andare ai Mondiali. Lo deciderò ma non subito dopo una gara, e non da solo". Così 'Gimbo' Tamberi dopo la prova di oggi in cui si è piazzato all'11/o posto nella gara del meeting di Diamond League a Chorzow.