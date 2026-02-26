Cagliari, Pisacane: "A Parma decisivo l'atteggiamento. Cuesta? Io e lui diamo identità precise"

Il Parma sembra quasi uscito dalla lotta salvezza: "Anche all'andata ci hanno messo in difficoltà - ha detto Pisacane - ottima squadra nelle transizioni, dobbiamo stare molto attenti. La squadra si è allenata bene e sarà l'atteggiamento a fare la differenza, perché i giocatori sanno come si affrontano certe partite".