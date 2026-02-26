Cagliari, Pisacane: "A Parma decisivo l'atteggiamento. Cuesta? Io e lui diamo identità precise"

26 Feb 2026 - 15:20
Uno scontro diretto al Tardini con il Parma, una delle squadre più in forma del campionato. Ma il Cagliari non può permettersi di rallentare: le terzultime sono a meno 5. "Per la corsa salvezza non dobbiamo guardare il percorso degli altri, ma solo in casa nostra. E a noi serve conquistare punti", ha detto l'allenatore rossoblù Fabio Pisacane nella conferenza stampa della vigilia.

Solita emergenza assenze: recupera solo Folorunsho. Deiola scalda i muscoli, ma se ne riparla per i prossimi impegni. Rispetto alla gara con il Lecce mancheranno lo squalificato Mina e l'ultimo degli infortunati, Mazzitelli. Pisacane porterà in panchina anche Malfitano e Sulev. La formazione dovrebbe ricalcare proprio quella già vista dopo l'uscita del mediano ex Sassuolo.

Dossena dovrebbe guidare la retroguardia affiancato da Zè Pedro e Rodriguez. Con i due esterni Palestra e Idrissi eventualmente a supporto. Ma rimane valida anche l'ipotesi del 4-4-2 ("può essere un'alternativa", ha detto il tecnico) con Obert a sinistra. In mediana conferma della coppia Sulemana-Adopo. Con la possibile sorpresa Liteta. Davanti ancora spazio a Kilicsoy ed Esposito.

Il Parma sembra quasi uscito dalla lotta salvezza: "Anche all'andata ci hanno messo in difficoltà - ha detto Pisacane - ottima squadra nelle transizioni, dobbiamo stare molto attenti. La squadra si è allenata bene e sarà l'atteggiamento a fare la differenza, perché i giocatori sanno come si affrontano certe partite".

Pisacane nemico sul campo di Cuesta. Ma tra i due allenatori c'è forte intesa: "Ci siamo sentiti spesso. Siamo partiti tra lo scetticismo generale - ha concluso il tecnico del Cagliari - ma oggi le nostre squadre si fanno riconoscere per avere una precisa identità. Avanti così". 

