Coppa del Mondo, discesa: Franzoni il più veloce prima prova a Garmisch

Prima prova più controllata quindi per Christof Innerhofer (oro iridato in superG e bronzo in discesa a Garmisch nel 2011) e Florian Schieder, autori rispettivamente del 17esimo e 18esimo tempo a 1"54 e 1"58, con Guglielmo Bosca staccato di 2"00 e Benjamin Alliod a 2"71. Dominik Paris, l'ultimo a vincere in discesa sulla Kandahar, nel 2021, ha alzato il piede dall'acceleratore nella seconda parte del tracciato, chiudendo con distacco superiore ai tredici secondi.