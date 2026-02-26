Scherma, la sciabola maschile azzurra in ritiro a Parigi

26 Feb 2026 - 11:58

La sciabola azzurra si prepara a Parigi per il grande appuntamento "di casa" previsto tra il 6 e l'8 marzo sulle pedane di Padova, dove andrà in scena la 67^ edizione del "Trofeo Luxardo", la più antica tappa di Coppa del Mondo di specialità.

Presso le strutture dell'INSEP (l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), centro statale francese di eccellenza nelle attività sportive, sei sciabolatori del CT Andrea Terenzio stanno rifinendo la preparazione in un probante allenamento collegiale internazionale che dà l'opportunità di confrontarsi con i colleghi transalpini e di altri Paesi. Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere, guidati dal Commissario tecnico Andrea Terenzio e con il supporto del maestro Leonardo Caserta e del fisioterapista Ferdinando Margutti, stanno lavorando intensamente per la tappa più attesa del circuito di Coppa del Mondo. Il "Luxardo 2026" sarà presentato ufficialmente lunedì 2 marzo, in conferenza stampa, presso la venue di gara della Kioene Arena dove venerdì 6 marzo scatteranno le qualificazioni, sabato 7 sarà la giornata clou della prova individuale e domenica 8 si disputerà il Team Event.

Un evento che vedrà la Nazionale azzurra di sciabola maschile per la prima volta dopo dieci anni sulle pedane di casa da campione del mondo a squadre in carica. 

Ultimi video

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

I più visti di Altri Sport

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Spettacolo a Roma nel weekend del Pix Padel Italy X-perience

Il Manaslu invernale e altre storie: Alex Txikon si racconta a Brescia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:26
Sci: Goggia 3^ nella seconda prova di discesa libera Soldeu, Brignone a riposo
13:19
Tennis, Atp Dubai: Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio
12:44
Coppa del Mondo, discesa: Franzoni il più veloce prima prova a Garmisch
11:58
Scherma, la sciabola maschile azzurra in ritiro a Parigi
09:21
Tennis, Atp Acapulco: Davidovich Fokina ko, Bellucci ai quarti