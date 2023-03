Spettacolo a Roma nel weekend del Pix Padel Italy X-perience

DAL 10 AL 12 MARZO

Un fine settimana per veri appassionati di uno sport che sta diventando sempre più importante

© twitter La Capitale si appresta a vivere un weekend per veri appassionati di Padel. Lo sport più in voga dell’ultimo triennio, capace di superare in Italia il milione di praticanti, si mette in mostra alla Fiera di Roma da venerdi 10 marzo a domenica 12 con PIX PADEL ITALY X-PERIENCE. Una tre giorni coinvolgente tra stand dei migliori marchi del settore, eventi, ospiti, atleti nazionali e internazionali a disposizione del palato finissimo dei romani, capaci di innamorarsi del padel a tempo di record.

Ventimila metri quadri di esposizione all’interno di uno spazio che ospitera’ anche dieci campi da gioco funzionali al divertimento dei presenti. Una festa patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, animata nella giornata di venerdi dal derby Roma-Lazio tra gli ex calciatori delle due squadre capitoline e più in generale, durante i tre giorni, da una serie di tornei che vedranno protagonisti giocatori di tutti i livelli e VIP chiamati in causa per l’occasione a mostrare le loro qualità tra gli insidiosi vetri del campo di padel.