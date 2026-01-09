Pattinaggio velocità, Europei: Italia d'oro nell'inseguimento a squadre

Si è conclusa con una medaglia di assoluto valore per l'Italia la giornata inaugurale della quinta edizione dei Campionati Europei su singole distanze di pattinaggio di velocità. In apertura di sessione sul celebre ghiaccio dell'Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), infatti, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato l'oro nell'inseguimento a squadre. l terzetto azzurro, in una gara dominata da un capo all'altro, ha tagliato la linea di arrivo in 3:40.960, tempo valevole per l'ottenimento della prima posizione davanti ai Paesi Bassi (argento con +4.70) ed alla Norvegia (bronzo con +6.19), riuscita a prevalere nel duello per l'ultimo gradino del podio nei confronti della Francia (quarta con +6.66). Per la Nazionale si tratta del terzo titolo continentale sulle distanze singole, che va ad aggiungersi a quelli collezionati otto anni fa nell'edizione russa di Kolomna da Nicola Tumolero (5.000 metri) e Francesca Lollobrigida (mass start). L'affermata formazione tricolore può adesso vantare ben cinque medaglie di specialità tra rassegne europee (tre) e mondiali (due), tra le quali spicca il successo iridato ottenuto a Calgary (Canada) nel 2024.In casa Italia c'è da rimarcare anche la quinta piazza di Francesca Lollobrigida sui 3.000 metri. A trionfare è stata la norvegese Ragne Wiklund (oro in 4:00.548), che ha anticipato la belga Sandrine Tas (argento con 4.72), l'olandese Sanne In 't Hof (bronzo con +5.37), la ceca Martina Sablikova (quarta con +7.53) e la veterana dei Castelli Romani (+8.26). Di poco fuori dalla top-10 l'altra azzurra Linda Rossi (11esima con 15.54). Nel closing del programma, infine, settimo posto per Daniele Di Stefano (+1.56) sui 1.000 metri, distanza su cui hanno gareggiato anche Francesco Betti (13° alla pari dell'olandese Kayo Vos con +2.15) ed il rientrante David Bosa (15° con +2.30). I tre gradini del podio sono stati appannaggio del padrone di casa Damian Zurek (oro in 1:08.551), dell'olandese Tim Prins (argento con +0.80) e dell'estone Marten Liiv (bronzo con +1.06).