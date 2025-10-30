Pattinaggio figura: Isu Grand Prix, due azzurri impegnati in Canada

Fra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre si disputerà la terza tappa stagionale dell'ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. L'appuntamento sarà Skate Canada, ospitato in questo 2025 dalla città di Saskatoon, situata nel Saskatchewan, nel cuore del Paese nordamericano. Il movimento italiano - reduce dai convincenti risultati della Cup of China, nella quale Daniel Grassl si è attestato secondo posto nel settore maschile e la coppia d'artistico Sara Conti/Niccolò Macii ha a sua volta conseguito la piazza d'onore - parteciperà all'evento con due atleti. Nikolaj Memola (Fiamme Oro) sarà impegnato nell'artistico maschile, mentre Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) gareggerà nell'ambito femminile. Come accaduto in occasione della tappa inaugurale del Grand Prix, le competizioni saranno diluite su tre giorni. Va rimarcato come la forte differenza di fuso orario (7 ore venerdì e sabato, 8 ore la domenica) porterà diverse gare a svilupparsi nella nottata europea.