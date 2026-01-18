Logo SportMediaset

Pattinaggio: Europei figura, argento per azzurri Guignard-Fabbri

18 Gen 2026 - 09:03

Alla Utilita Arena di Sheffield (Gran Bretagna) i Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura hanno raggiunto il proprio epilogo, chiudendosi con la competizione di danza. Charléne Guignard/Marco Fabbri si sono confermati sul podio della manifestazione per il quinto anno consecutivo, attestandosi alla piazza d'onore. Il binomio delle Fiamme Azzurre ha ottenuto il punteggio complessivo di 210.43, inferiore soltanto a quello marcato dai francesi Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron (222.43). Superata, invece, la concorrenza delle altre coppie in corsa per il podio, completato dai britannici Lilah Fear/Lewis Gibson (209.51). Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab) si sono attestati in sedicesima posizione, con il riscontro di 170.05. Per Guignard/Fabbri è la sesta medaglia della carriera. La prima d'argento dopo due bronzi (2019 e 2022) e tre ori (2023, 2024, 2025). Complessivamente, la danza italiana sale a quota 16 medaglie nella storia degli Europei. In precedenza erano arrivate le tre di Barbara Fusar-Poli/Maurizio Margaglio (argento nel 2000, oro nel 2001, di nuovo argento nel 2002), i due argenti di Federica Faiella/Massimo Scali (2009, 2010) e i cinque podi consecutivi di Anna Cappellini/Luca Lanotte (bronzo nel 2013, oro nel 2014 e poi tre volte consecutive d'argento fra il 2015 e il 2017). 

