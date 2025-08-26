Patron Vuelta: "Partenza in Piemonte ha superato aspettative"

"La partenza de La Vuelta 25 dal Piemonte ha superato le nostre aspettative. Siamo arrivati in una regione con una lunga tradizione ciclistica e ci siamo sentiti come a casa grazie alla calorosa e affettuosa accoglienza dei tifosi. Così Javier Guillén, direttore generale de la Vuelta a España. "Il gruppo ha pedalato attraverso scenari carichi di storia e di una bellezza naturale impressionante, - ha aggiunto - con il passaggio attraverso le Alpi come momento culminante, qualcosa che ci emozionava particolarmente". Secondo il patron della Vuelta "dal punto di vista sportivo, sono state tappe molto intense e divertenti, che hanno entusiasmato gli appassionati". "Grazie alla stretta collaborazione con le autorità del Piemonte - conclude Guillén - il passaggio de La Vuelta nella loro regione può essere definito un vero successo che ricorderemo sempre con grande affetto".