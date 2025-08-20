Logo SportMediaset
Pallavolo: Modena sarà una sede dell'Europeo maschile 2026

20 Ago 2025 - 08:00

Modena sarà una delle sedi che ospiteranno il Campionato europeo maschile di pallavolo 2026. Lo annuncia la Federazione Italiana Pallavolo, insieme alla Confederazione Europea di Volley. "Una notizia, questa, che ci rende orgogliosi - spiegano il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dell'assessora allo Sport, Roberta Frisoni - un riconoscimento importante per la tradizione della città in particolare e, più in generale, per la passione sportiva che anima tutta l'Emilia-Romagna". La partita inaugurale si terrà il 10 settembre a Napoli; Modena ospiterà al PalaPanini dall'11 al 17 settembre la fase preliminare (tra cui le partite dell'Italia), gli ottavi e i quarti saranno a Torino, la semifinale e finale a Milano. "Modena, con il suo prestigioso club pallavolistico, è nel novero di altre importanti città italiane, scelte per ospitare il Campionato - commentano de Pascale e Frisoni - tutto questo all'interno di un accordo pluriennale con la Fipav, che valorizza uno sport storicamente diffuso nella nostra regione: nel 2023 abbiamo ospitato l'apertura degli Europei con la partita Italia-Belgio all'Unipol Arena di Bologna". Per conoscere le squadre avversarie dell'Italia bisognerà attendere il 4 ottobre prossimo, con il sorteggio dei gironi dei Campionati Europei 2026, che si terrà a Bari.

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:11
Us Open: doppio misto, Errani-Vavassori in semifinale
09:01
Sci, freestyle: azzurri skicross in raduno tra Livigno e lo Stelvio
08:00
Pallavolo: Modena sarà una sede dell'Europeo maschile 2026
23:57
La Vuelta parte da Torino: Grattacielo Piemonte quartier generale
23:44
Tennis: Us Open, Djokovic-Danilovic ko nel doppio misto