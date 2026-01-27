Pallanuoto: Europei donne, Setterosa batte Serbia 17-6 e vola a seconda fase

27 Gen 2026 - 15:12

L'Italia concede il bis battendo 17-6 la Serbia nella seconda giornata dei campionati europei in corso a Funchal. Triplette di Giustini, Marletta e Bianconi. Successo agevole per il Setterosa che infila sette reti in sequenza tra la fine del primo tempo e il secondo periodo e si dimostra più accorto in fase difensiva rispetto alla prima uscita con la Croazia. Le azzurre del ct Carlo Silipo tornano in vasca giovedì alle 10:00 italiane (-1h a Funchal) con la Turchia per l'ultima partita della prima fase a gironi. Diretta su Rai Sport HD con telecronaca di Dario Di Gennaro e commento tecnico di Francesco Postiglione. Si profila una seconda fase a gironi nella quale l'Italia si confronterà con Grecia e Francia. 

Ultimi video

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:12
Pallanuoto: Europei donne, Setterosa batte Serbia 17-6 e vola a seconda fase
14:02
F1: test Barcellona condizionati da pioggia, girano solo Leclerc e Verstappen
13:12
Milano-Cortina 2026: Mattarella tre giorni a Milano per i Giochi invernali
13:11
Milano-Cortina 2026: unione, sicurezza ed eccellenza con Allianz
12:00
F1, test a Barcellona: girano Leclerc e Verstappen