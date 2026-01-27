Pallanuoto: Europei donne, Setterosa batte Serbia 17-6 e vola a seconda fase

L'Italia concede il bis battendo 17-6 la Serbia nella seconda giornata dei campionati europei in corso a Funchal. Triplette di Giustini, Marletta e Bianconi. Successo agevole per il Setterosa che infila sette reti in sequenza tra la fine del primo tempo e il secondo periodo e si dimostra più accorto in fase difensiva rispetto alla prima uscita con la Croazia. Le azzurre del ct Carlo Silipo tornano in vasca giovedì alle 10:00 italiane (-1h a Funchal) con la Turchia per l'ultima partita della prima fase a gironi. Diretta su Rai Sport HD con telecronaca di Dario Di Gennaro e commento tecnico di Francesco Postiglione. Si profila una seconda fase a gironi nella quale l'Italia si confronterà con Grecia e Francia.