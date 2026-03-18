Ciclismo: Pidcock vince Milano-Torino, Pellizzari 4°

Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) ha vinto la 107/a edizione della Milano-Torino, la classica più antica al mondo che precede di pochi giorni la Milano-Sanremo. Al termine del percorso di 174 km con partenza da Rho, il britannico ha portato il suo attacco a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciandosi alle spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic. Quarto posto per il migliore degli italiani, Giulio Pellizzari, ma tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu, rispettivamente nono e decimo.