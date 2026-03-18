Ciclismo: Pidcock vince Milano-Torino, Pellizzari 4°

18 Mar 2026 - 16:16
© Getty Images

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Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) ha vinto la 107/a edizione della Milano-Torino, la classica più antica al mondo che precede di pochi giorni la Milano-Sanremo. Al termine del percorso di 174 km con partenza da Rho, il britannico ha portato il suo attacco a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciandosi alle spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic. Quarto posto per il migliore degli italiani, Giulio Pellizzari, ma tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu, rispettivamente nono e decimo.

La Milano-Torino, che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni, si è conclusa con una doppia salita al colle di Superga e proprio nell'ascesa finale Pidcock ha portato il suo attacco per ottenere il 12/o successo da professionista, precedendo di quattro secondi Johannessen e di cinque Roglic. Il britannico sarà tra i protagonisti anche nella Sanremo di sabato prossimo, così come l'azzurro Pellizzari. 

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