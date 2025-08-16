Orienteering: rientrata in Italia la salma di Debertolis, martedì i funerali

Questa mattina alle 6.40 con un volo proveniente da Chengdu, in Cina, è rientrata in Italia la salma di Mattia Debertolis, atleta trentino della Nazionale italiana di corsa orientamento scomparso durante i World Games. Ad accoglierlo erano presenti il papà, la mamma e il fratello insieme alla fidanzata Jessica Lucchetta. "Sbrigate le formalità di rito, con il supporto ai massimi livelli delle istituzioni che hanno agevolato la parte burocratica in questi giorni festivi, la salma è partita alla volta di Primiero, dove verrà allestita la camera ardente per permettere alla comunità della valle di rendere l'ultimo saluto a Mattia - informa la Federazione italiana sport orientamento -. La cerimonia funebre si terrà in Val Canali, località Camp, martedì 19 agosto alle 10.45. Tutta la comunità si è mobilitata per organizzare questo ultimo saluto, al quale si prevede parteciperanno migliaia di persone".