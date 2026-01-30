Olimpiadi, Abodi: "C'è possibilità per candidatura di Roma per il 2040"

30 Gen 2026 - 19:32
"Milano Cortina come risposta al fallimento di Roma 2024? Io cerco di avere nostalgia del futuro, le esperienze del passato, anche le sconfitte o comunque il mancato reperimento di obiettivi, non possono avere soltanto una chiave di interpretazione. Bisogna farne tesoro silenziosamente e cercare di mettere in campo nuove soluzioni. E questo è stato fatto per Milano Cortina". Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse. Quanto alla possibilità di una candidatura per Roma 2040 "io sono convinto che ci sia una possibilità. Ma questo dipende come usciremo da Milano Cortina e dalla dignità, creatività e operosità del progetto che dovrebbe essere presentato per la prossima candidatura per i Giochi estivi. Io credo che ci siano delle possibilità. Dipende da noi", ha spiegato.

