Olimpiadi, Abodi: "C'è possibilità per candidatura di Roma per il 2040"

"Milano Cortina come risposta al fallimento di Roma 2024? Io cerco di avere nostalgia del futuro, le esperienze del passato, anche le sconfitte o comunque il mancato reperimento di obiettivi, non possono avere soltanto una chiave di interpretazione. Bisogna farne tesoro silenziosamente e cercare di mettere in campo nuove soluzioni. E questo è stato fatto per Milano Cortina". Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse. Quanto alla possibilità di una candidatura per Roma 2040 "io sono convinto che ci sia una possibilità. Ma questo dipende come usciremo da Milano Cortina e dalla dignità, creatività e operosità del progetto che dovrebbe essere presentato per la prossima candidatura per i Giochi estivi. Io credo che ci siano delle possibilità. Dipende da noi", ha spiegato.