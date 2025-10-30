Logo SportMediaset

Nuoto: 51° Nico Sapio, tra le stelle in vasca anche Ceccon e Cerasuolo

30 Ott 2025 - 21:46
© Getty Images

© Getty Images

Al via la stagione indoor del nuoto. Si parte come da tradizione con il 51esimo trofeo Nico Sapio che si svolgerà dal 7 al 9 novembre alla piscina Sciorba di Genova. L'evento, organizzato dalla Genova Nuoto My Sport, vedrà una folta presenza di campioni azzurri ed internazionali che si daranno battaglia nelle prime due giornate di gare a serie con quelle veloci dal pomeriggio. Reduce dalla Coppa del Mondo in Nord America, si presenta dopo due anni a Genova Thomas Ceccon forte dei primati italiani stabiliti nei 200 dorso e 200 stile libero a Toronto. Un oro, un argento e due bronzi in due Olimpiadi: l'azzurro si misurerà nei 200 misti con la stella di casa, Alberto Razzetti, finalista a Parigi 2024 in tre specialità. Ci sarà anche Simone Cerasuolo, l'unico azzurro campione mondiale a Singapore 2025 nei 50 rana. 

Attenzione a Lorenzo Zazzeri, argento e bronzo nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici con la 4×100 stile libero (argento a Singapore), a Lorenzo Mora, undici volte medagliato ai Mondiali in vasca corta, e Alessandro Miressi, un argento e due bronzi olimpici. Filippo Megli e Alessandro Ragaini si confronteranno nei 200 stile libero, Luca De Tullio alla prova nei 1500. In campo femminile, fari puntati su Costanza Cocconcelli, Arianna Castiglioni, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci e Lisa Angiolini.

Dagli Stati Uniti, arriva Hunter Armstrong, due volte campione olimpico prima a Tokyo 2020 con la 4×100 mista e poi a Parigi 2024 con la 4×100 stile libero. Protagonista più volte in Coppa del Mondo, arriverà a Genova anche il connazionale Finn Brooks. I fari saranno puntati anche sullo svizzero Noè Ponti, bronzo nei 100 farfalla a Tokyo 2020, argento ai Mondiali di Singapore nei 50 e nei 100 farfalla. Massima attenzione anche alle prestazioni dell'austriaco Leon Opatril, allo svizzero Marius Toscan e allo statunitense Brian Benzing.

Venerdì 7 e sabato 8 novembre le finali saranno alle 16:30, domenica 9 novembre il programma giornaliero sarà dedicato a Esordienti e Ragazzi. Il 51° Trofeo Nico Sapio è sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova.

