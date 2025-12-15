Milano-Cortina 2026: Eni accompagna la fiamma Olimpica a Priolo

Eni ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e come presenting partner del Viaggio della Fiamma. Giovedì 18 dicembre, la Fiamma Olimpica passerà per la città di Priolo, in provincia di Siracusa dove Eni ha avviato il piano di trasformazione delle attività industriali del sito industriale Versalis. E' in corso l'iter autorizzativo per la realizzazione di una bioraffineria e di un impianto di riciclo chimico delle plastiche con tecnologia Hoop di Versalis. La bioraffineria a Priolo sarà la seconda in Sicilia, dopo quella a Gela attiva dal 2019, e produrrà biocarburanti Hvo diesel per il trasporto stradale, marino e ferroviario e Saf-Biojet per il settore aereo. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2028. La City celebration Eni sarà in via Riva Nazario Sauro a Siracusa il 17 dicembre e in piazza Duomo a Catania il 18 dicembre dalle 17 alle 19:30, con il truck di Against all limits, Together we grow. Nel villaggio temporaneo ci saranno iniziative di intrattenimento e momenti di spettacolo che vedranno la partecipazione di atleti, tedofori e del pubblico.