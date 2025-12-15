Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina 2026: Eni accompagna la fiamma Olimpica a Priolo

15 Dic 2025 - 18:21

Eni ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e come presenting partner del Viaggio della Fiamma. Giovedì 18 dicembre, la Fiamma Olimpica passerà per la città di Priolo, in provincia di Siracusa dove Eni ha avviato il piano di trasformazione delle attività industriali del sito industriale Versalis. E' in corso l'iter autorizzativo per la realizzazione di una bioraffineria e di un impianto di riciclo chimico delle plastiche con tecnologia Hoop di Versalis. La bioraffineria a Priolo sarà la seconda in Sicilia, dopo quella a Gela attiva dal 2019, e produrrà biocarburanti Hvo diesel per il trasporto stradale, marino e ferroviario e Saf-Biojet per il settore aereo. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2028. La City celebration Eni sarà in via Riva Nazario Sauro a Siracusa il 17 dicembre e in piazza Duomo a Catania il 18 dicembre dalle 17 alle 19:30, con il truck di Against all limits, Together we grow. Nel villaggio temporaneo ci saranno iniziative di intrattenimento e momenti di spettacolo che vedranno la partecipazione di atleti, tedofori e del pubblico. 

Ultimi video

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:03
Livigno e Sgambeda, un abbraccio lungo 35 anni
19:24
Giani: "Savino Del Bene Volley porta su tetto del mondo intero territorio"
18:21
Milano-Cortina 2026: Eni accompagna la fiamma Olimpica a Priolo
17:20
Lagalla: "A Palermo Skatepark e nuove strutture per lo sport"
16:03
Quarto slalom femminile stagionale di Coppa del Mondo di sci a Courchevel, sette azzurre in gara