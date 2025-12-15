Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Lagalla: "A Palermo Skatepark e nuove strutture per lo sport"

15 Dic 2025 - 17:20

"La visita del ministro Abodi a Bonagia è avvenuta in una giornata nella quale da Palermo passa la fiamma Olimpica e ravviva ulteriormente il lavoro che l'amministrazione, anche insieme al governo regionale, sta portando avanti per la riqualificazione e la restituzione di impianti sportivi fermi, in alcuni casi anche da decenni, e altri di recente realizzazione, come quello di Bonagia, che sarà aperto al pubblico già entro gennaio". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla a margine della visita del ministro per lo Sport, Andrea Abodi al nuovo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia a Palermo. "Durante le vacanze di Natale - ha proseguito - restituiamo il anche pattinodromo di via Duca della Verdura rinnovato, sono in corso i lavori nel rispetto dei tempi per la piscina olimpionica di viale Del Fante, il Palazzetto dello sport sarà consegnato entro i tempi previsti, quindi entro il 2026. A questo si aggiunge il Diamante, che dovrebbe essere pronto già per la prima metà del prossimo anno. Insomma, stiamo cercando di portare lo sport non solo là dove già c'era ma in tutti i quartieri della città. Mi auguro - ha aggiunto il sindaco - che tra non molto possa essere anche utilizzata quell'area che, in questa terza circoscrizione, è da tempo destinata alla realizzazione di una piscina, che fino a questo momento non ha avuto copertura e finanziamento. Spero che nei prossimi mesi questa copertura possa essere trovata". "Lo Skatepark - ha spiegato Lagalla -sarà è un'area che verrà affidata ad una gestione continuativa e quotidiana. Gli episodi di violenza sono eventi accaduti in una condizione di utilizzo improprio e anticipato della struttura, avvenuti al di fuori di essa. Il rischio zero, lo dico da sempre, in termini di sicurezza, non esiste, ma certamente il controllo di un'area è un apportatore di sicurezza. È chiaro che il controllo di un territorio, come quello della città di Palermo, non è né agevole né possibile, punto per punto, però come abbiamo anche dei segnali importanti di riduzione degli eventi avversi". "Noi - ha sottolineato il sindaco - tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo potenzieremo la sicurezza con degli interventi che sono, non allo studio ma già programmati, tra il ministero dell'Interno e il comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica e presto sveleremo anche qualche sorpresa da parte dell'amministrazione comunale". "Il Velodromo - ha detto Lagalla - è in attesa della omologazione definitiva, anche se attraverso l'omologazione provvisoria è stata data autorizzazione al lavoro. Subito dopo questa omologazione, insieme alla verifica tecnica delle tribune e delle illuminazioni, si aprirà fino a una utenza di 4 mila persone entro la fine della stagione calcistica e spero addirittura entro la fine del girone di andata".

Ultimi video

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:21
Milano-Cortina 2026: Eni accompagna la fiamma Olimpica a Priolo
17:20
Lagalla: "A Palermo Skatepark e nuove strutture per lo sport"
16:03
Quarto slalom femminile stagionale di Coppa del Mondo di sci a Courchevel, sette azzurre in gara
15:03
Alla XXVI Maratona di Pisa la Nazionale italiana di ultradistanza: in gara nella Pisanina l’azzurra Giovanna Epis
14:14
Milano-Cortina 2026, Abodi: "I Giochi un'opportunità per gli imprenditori"