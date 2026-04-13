Nba: si chiude la regular season, definite squadre per la fase finale

13 Apr 2026 - 07:56

Si è conclusa la regular season del campionato Nba di basket. Dodici le squadre direttamente qualificate ai playoff: per la 'eastern conference' Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Atlanta Hawks, per la 'western conference' Oklahoma Thunder (campione uscente), San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Minnesota Timberwolwes. Le altre quattro squadre qualificate ai playoff usciranno dalle sfide tra: Charlotte Hornets-Miami Heat, Philadelphia Sixers-Orlando Magic, Phoenix Suns-Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers-Golden State Warriors.

