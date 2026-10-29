Finali Wnba, Atlanta-Golden State 80-69. Niente da fare per Zandalasini, si va a gara-7

29 Ott 2026 - 23:29
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L'assegnazione del titolo Wnba è rinviata a gara 7. Nulla da fare per Cecilia Zandalasini e le valkyries di Golden State che escono sconfitte per 80-69 in gara 6 contro le Atlanta Dream. L'azzurra non parte in quintetto e vede quidi dalla panchina il drammatico avvio del primo quarto chiuso da Atlanta con un parziale di 32-15. Al termine del secondo quarto il distacco arriva a +20 (46-26). La reazione delle valkyries arriva nel terzo e quarto quarto chiusi con i parziali di 21-17 e 22-17 ma lo svantaggio era diventato ormai incolmabile. Zandalasini mette a referto 9 punti: 2 su 8 da due, 1 su 4 da tre e due tiri liberi. Il titolo verrà assegnato nella notte italiana tra sabato e domenica prossimi.

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