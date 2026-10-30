Corsa Atp Finals, bagarre per gli ultimi pass: la situazione Cobolli e Djokovic

Tegola per Flavio Cobolli nella corsa alle Atp Finals: il ritiro per infortunio e i risultati di Vienna e Basilea accendono la bagarre per Torino

30 Ott 2026 - 10:27
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Flavio Cobolli © instagram

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La corsa alle Atp Finals di Torino - con le migliori partite in chiaro su Mediaset - si accende tra colpi di scena e stravolgimenti in classifica, complicati ulteriormente da una giornata decisamente amara per i colori azzurri.

Con Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton già certi della qualificazione e Daniil Medvedev a un passo dal pass definitivo - che potrebbe intascare superando Adrian Mannarino nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna -, resta apertissima la lotta per gli ultimi quattro posti disponibili (più le due riserve).

Tanta sfortuna per Flavio Cobolli, costretto al ritiro per un problema al muscolo della coscia ma che si è detto pronto per giocare al Masters 1000 di Parigi per confermare l'attuale quinto posto nella Race.

Alle sue spalle è bagarre: mentre Arthur Fils prosegue la sua marcia a Basilea, Frances Tiafoe e Rafael Jodar sono già stati eliminati nei rispettivi tornei, spalancando le porte ad Alex de Minaur che punta al sorpasso affrontando Matteo Berrettini nei quarti a Vienna.

Resta più defilato Novak Djokovic, fermato al tie-break del terzo set da Jan-Lennard Struff (6-7, 7-5, 7-6). 

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