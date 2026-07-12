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Conor McGregor, ritorno disastroso: si fa male dopo 69 secondi (ma guadagna lo stesso milioni di dollari)

Ritorno amaro per Conor McGregor: infortunio dopo 69 secondi contro Holloway a UFC 329. Carriera al capolinea per la star irlandese?

12 Lug 2026 - 11:10
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Il ritorno di Conor McGregor in UFC si è trasformato in un clamoroso flop sportivo: a UFC 329, l'irlandese è stato sconfitto per KO tecnico da Max Holloway dopo appena 69 secondi a causa di un improvviso infortunio alla gamba destra. Sui social è diventato virale un video che mostra il fighter togliersi in modo goffo le scarpe prima di entrare nell'Ottagono, alimentando la teoria di un infortunio patito addirittura in quel preciso momento.

Il fighter 37enne, assente da cinque anni, ha accusato il cedimento dopo un maldestro appoggio durante una serie di calci iniziali, con il patron Dana White che ha ipotizzato una lesione ai legamenti crociati. L'evento, nonostante la brevità del match, ha segnato il record assoluto di incassi nella storia della promotion con oltre 26 milioni di dollari, lasciando però nello sconforto gli spettatori paganti, alcuni dei quali arrivati a sborsare 40mila dollari per un posto in prima fila.

McGregor - che secondo alcune stime ha guadagnato 13 milioni di euro dall'evento - ha abbandonato l'Ottagono in silenzio per poi sfogarsi sui social: "È successo dal nulla, per me è il baratro: sono all’inferno". Il definitivo ritiro sembra dietro l'angolo.

Drake perde un milione

 Il ritorno di Conor McGregor si è rivelato un bagno di sangue non solo per l'irlandese, ma anche per il portafoglio di Drake, che ha visto svanire un milione di dollari puntato sulla vittoria dell'irlandese. Il rapper aveva annunciato pubblicamente la maxi-scommessa venerdì, un ko finanziario che si aggiunge alla lunga e altalenante scia di scommesse sportive della star canadese, che alterna colpi di fortuna e sconfitte brucianti: solo di recente, infatti, Drake aveva incassato 545.000 dollari sulla vittoria di Alexander Volkanovski a UFC 314, per poi accusare un passivo di 200.000 dollari in occasione del match titolato tra Charles Oliveira e Ilia Topuria a UFC 317.

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