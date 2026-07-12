Conor McGregor, ritorno disastroso: si fa male dopo 69 secondi (ma guadagna lo stesso milioni di dollari)

Il ritorno di Conor McGregor si è rivelato un bagno di sangue non solo per l'irlandese, ma anche per il portafoglio di Drake, che ha visto svanire un milione di dollari puntato sulla vittoria dell'irlandese. Il rapper aveva annunciato pubblicamente la maxi-scommessa venerdì, un ko finanziario che si aggiunge alla lunga e altalenante scia di scommesse sportive della star canadese, che alterna colpi di fortuna e sconfitte brucianti: solo di recente, infatti, Drake aveva incassato 545.000 dollari sulla vittoria di Alexander Volkanovski a UFC 314, per poi accusare un passivo di 200.000 dollari in occasione del match titolato tra Charles Oliveira e Ilia Topuria a UFC 317.