Nba: ai Clippers il derby di Los Angeles, Fontecchio non basta a Miami

23 Gen 2026 - 09:28

Otto le partite disputate in una notte Nba caratterizzata dal sempre atteso derby di Los Angeles. La vittoria è andata ai Clippers sui Lakers per 112-104 con 25 punti di Kawhi Leonard e i 18 punti, 7 rimbalzi e 10 assist di James Harden. Non bastano ai gialloviola il solito Luka Doncic da 32 punti, 11 rimbalzi e 8 assist e l'eterno LeBron James autore di 23 punti. Non basta un'altra ottima prova di Simone Fontecchio ai Miami Heat, sconfitti dai Portland Trail Blazers per 127-110 trascinati dai 27 punti di Shaedon Sharpe. Per l'azzurro, subentrato dalla panchina, 17 punti in quasi 25' sul parquet. Nelle altre partite, gli Charlotte Hornets superano gli Orlando Magic per 124-97 con 20 punti di Brandon Miller, mentre i Philadelphia 76ers piegano all'overtime gli Houston Rockets col punteggio di 128-122 grazie ai 32 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Joel Embiid. Non bastano ai Rockets i 36 di Kevin Durant. Sempre privi di Nikola Jokic, successo esterno dei Denver Nuggets contro i Washington Wizards per 107-97 con 35 punti e 8 rimbalzi di Peyton Watson. Vittoria casalinga invece dei Dallas Mavericks sui Golden State Warriors per 123-115 grazie ai 21 punti e 11 rimbalzi del rookie Copper Flagg. Non bastano ai californiani i 38 di Steph Curry. Blitz esterno dei Chicago Bulls contro i Minnesota Timberwolves per 120-115 con 22 punti di Coby White, così come dei San Antonio Spurs che battono a domicilio gli Utah Jazz per 126-109 grazie alla doppia doppia di Victor Wembanyama con 26 punti e 14 rimbalzi e ai 31 punti di De'Aaron Fox.

