Motociclismo, il team Team Adventure Riding racconta la “Paris-Norkapp” allo stand GIVI di MBE

La attesissima “Paris-Norkapp” protagonista al Motor Bike Expo. L’appuntamento è allo stand 7G GIVI (Pad 6) sabato 24 gennaio alle ore 14,30.
La nuova avventura motociclistica di ultra-distanza che si terrà dal 29 giugno all’11 luglio 2026, porta i partecipanti da Parigi a Capo Nord (Norvegia) in un viaggio di circa 6.000 km, attraversando diversi Paesi in 12 giorni, su percorsi misti tra asfalto, sterrato e ghiaia: non una gara ma un'esperienza di navigazione e resistenza. A raccontare il proprio progetto alla fiera veronese saranno i centauri del Team Adventure Riding che si muoveranno su Honda Transalp 750 accessoriati GIVI. È un’esperienza di navigazione e resistenza, dove l’unica cosa che conta è transitare a tutti i way point per arrivare alla meta finale. Ogni giorno, un nuovo pezzo di strada. Ogni tappa una scelta. Ogni bivacco, una conquista. Spiega il team: “Parole d’ordine: autosufficienza, assistenza in autonomia, tenda, testa”. Per questo l’equipaggiamento deve dare la massima sicurezza.
I pilastri del progetto: “Autosufficienza: portiamo tutto con noi: cibo, tenda, attrezzi. Ma soprattutto portiamo la testa, la capacità di adattarci, risolvere, reagire. Dormiremo in tenda il più possibile. Quando il meteo sarà davvero duro, useremo strutture. Non si tratta di eroismo, ma di lucidità; la manutenzione la faremo noi. Ogni tre giorni, un punto di supporto con ciò che non possiamo trasportare. Pioggia, fango, fatica, deviazioni, errori: tutto fa parte del gioco. Per orientarci useremo il tablet Pista Pilot, il nostro compagno di rotta digitale. L’obiettivo è completare il 100% del percorso transitando a tutti way point, senza tagli, senza scorciatoie. Con lucidità, intelligenza, spirito di squadra”.
Il team: due motocicliste, Giulia Filippi e Giovanna Dall’Amico, affiancate da un mentore d’eccezione: Renato Zocchi, che di avventure simili ne ha fatte tante! “Non si tratta di “dimostrare” nulla. Si tratta di vivere, imparare, condividere. E magari ispirare qualcuno che sogna, ma non ha ancora trovato il coraggio di partire”. Blog per seguire il viaggio: https://adventureriding.it/
Renato Zocchi è un noto pilota di motocross italiano, campione mondiale e vincitore di numerosi eventi. Ha avviato una carriera nel motocross, diventando il primo pilota ufficiale di Cagiva e vincendo il campionato nazionale. Zocchi è anche un esperto in eventi di motociclismo turistico e sportivo, fondando Adventure Riding per organizzare eventi di alta qualità nel settore.
DOTAZIONI GIVI
Borse ed equipaggiamento principale:
• GRT721B: Sistema di carico modulare a ferro di cavallo che viene montato sulla moto senza l’installazione di telai rigidi. È composto da due borse laterali da 16 litri e una posteriore da 12, quest’ultima però non verrà montata nel loro specifico allestimento e sarà sostituita con la GRT712C.
• GRT712C: Borsone cargo impermeabile da 40 litri, questo appunto sarà montato al posto della borsa centrale da 12 litri originariamente presente sulla GRT721B, questa scelta è stata fatta per aumentare litraggio e capacità di carico. Inoltre è facilmente sganciabile tramite clip dal sistema di carico GRT721B ed è possibile convertilo in zaino per poterlo trasportare comodamente in caso di necessità. La loro non è sicuramente una scelta convenzionale ma è stata necessaria dovendo affrontare quasi 15 giorni in moto in completa autonomia.
• GRT729: Borsa da serbatoio water resistent da 3 litri
• GRT732: Marsupio tecnico per l’enduro da 8 litri con predisposizione per sacca idrica, con vano principale impermeabile
• GRT730: Borsa da paramotore impermeabile da 4 litri
Accessori per comfort e sicurezza
• T421: Moffole universali
• S502: Compressore a batteria portatile con funzionalità aggiuntiva come powerbank
• STF500S: Borraccia termica in acciaio inox
• E199: Supporto in nylon per fissare la borraccia sul paramotore
• S312: Faretti supplementari a led
• S301: Kit di primo soccorso
• S220: Lucchetto a cavo retraibile con combinazione
• S221: Lucchetto a cavo con combinazione
• Paramotore specifico
• Estensione cavalletto specifica