Motociclismo, il team Team Adventure Riding racconta la “Paris-Norkapp” allo stand GIVI di MBE

Borse ed equipaggiamento principale:



• GRT721B: Sistema di carico modulare a ferro di cavallo che viene montato sulla moto senza l’installazione di telai rigidi. È composto da due borse laterali da 16 litri e una posteriore da 12, quest’ultima però non verrà montata nel loro specifico allestimento e sarà sostituita con la GRT712C.

• GRT712C: Borsone cargo impermeabile da 40 litri, questo appunto sarà montato al posto della borsa centrale da 12 litri originariamente presente sulla GRT721B, questa scelta è stata fatta per aumentare litraggio e capacità di carico. Inoltre è facilmente sganciabile tramite clip dal sistema di carico GRT721B ed è possibile convertilo in zaino per poterlo trasportare comodamente in caso di necessità. La loro non è sicuramente una scelta convenzionale ma è stata necessaria dovendo affrontare quasi 15 giorni in moto in completa autonomia.

• GRT729: Borsa da serbatoio water resistent da 3 litri

• GRT732: Marsupio tecnico per l’enduro da 8 litri con predisposizione per sacca idrica, con vano principale impermeabile

• GRT730: Borsa da paramotore impermeabile da 4 litri



Accessori per comfort e sicurezza



• T421: Moffole universali

• S502: Compressore a batteria portatile con funzionalità aggiuntiva come powerbank

• STF500S: Borraccia termica in acciaio inox

• E199: Supporto in nylon per fissare la borraccia sul paramotore

• S312: Faretti supplementari a led

• S301: Kit di primo soccorso

• S220: Lucchetto a cavo retraibile con combinazione

• S221: Lucchetto a cavo con combinazione

• Paramotore specifico

• Estensione cavalletto specifica