Mondiali volley: l'Italdonne prepara la sfida a Cuba

Entra nel vivo la prima fase dei Campionati del Mondo di pallavolo femminile in svolgimento in Thailandia. Dopo il netto successo all'esordio sulla Slovacchia per 3-0, l'Italia si prepara per affrontare Cuba nella sfida valida per la seconda giornata della Pool B. Domani alle ore 12 italiane, le azzurre torneranno in campo a Phuket per il match con le caraibiche a loro volta reduci dalla sconfitta alla prima partita per mano del Belgio. Oggi giornata di intenso allenamento tecnico e fisico per capitan Danesi e compagne che domani contro Cuba proveranno a compiere un passo deciso verso gli ottavi di finale. "Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta", commenta Stella Nervini al sito della Fipav. La schiacciatrice azzurra, dopo il positivo esordio assoluto in un mondiale di ieri con la Slovacchia, guarda con ottimismo alle prossime sfide. "Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare - prosegue - anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Oggi pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket. Tornando a ieri, devo dire che il momento dell'inno è stato bello intenso ed emozionante, è un momento in cui ci si lascia andare un po' di più all'emotività. Poi però grazie alle mie compagne di squadra, che reputo le giocatrici più forti al mondo, mi sono calata nel match in maniera piuttosto veloce". Nervini parla della sua esperienza in azzurro: "Sono fortunata a giocare in una squadra come questa perché consente anche a chi come me è alle prime esperienze di restare serena e tranquilla - prosegue la schiacciatrice classe 2003 - Ieri difesa e contrattacco hanno funzionato, così come la ricezione per consentire ai nostri centrali di entrare nel match. Dal punto di vista mentale abbiamo mantenuto la calma nel primo set in cui la Slovacchia ha difeso alla grande e giocato alla morte come capita spesso contro di noi. Siamo rimaste lucide evitando di innervosirci, un approccio da usare anche contro Cuba. È un po' un'incognita, sono una squadra fisica che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match".