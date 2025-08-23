Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali volley: l'Italdonne prepara la sfida a Cuba

23 Ago 2025 - 15:11

Entra nel vivo la prima fase dei Campionati del Mondo di pallavolo femminile in svolgimento in Thailandia. Dopo il netto successo all'esordio sulla Slovacchia per 3-0, l'Italia si prepara per affrontare Cuba nella sfida valida per la seconda giornata della Pool B. Domani alle ore 12 italiane, le azzurre torneranno in campo a Phuket per il match con le caraibiche a loro volta reduci dalla sconfitta alla prima partita per mano del Belgio. Oggi giornata di intenso allenamento tecnico e fisico per capitan Danesi e compagne che domani contro Cuba proveranno a compiere un passo deciso verso gli ottavi di finale. "Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta", commenta Stella Nervini al sito della Fipav. La schiacciatrice azzurra, dopo il positivo esordio assoluto in un mondiale di ieri con la Slovacchia, guarda con ottimismo alle prossime sfide. "Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare - prosegue - anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Oggi pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket. Tornando a ieri, devo dire che il momento dell'inno è stato bello intenso ed emozionante, è un momento in cui ci si lascia andare un po' di più all'emotività. Poi però grazie alle mie compagne di squadra, che reputo le giocatrici più forti al mondo, mi sono calata nel match in maniera piuttosto veloce". Nervini parla della sua esperienza in azzurro: "Sono fortunata a giocare in una squadra come questa perché consente anche a chi come me è alle prime esperienze di restare serena e tranquilla - prosegue la schiacciatrice classe 2003 - Ieri difesa e contrattacco hanno funzionato, così come la ricezione per consentire ai nostri centrali di entrare nel match. Dal punto di vista mentale abbiamo mantenuto la calma nel primo set in cui la Slovacchia ha difeso alla grande e giocato alla morte come capita spesso contro di noi. Siamo rimaste lucide evitando di innervosirci, un approccio da usare anche contro Cuba. È un po' un'incognita, sono una squadra fisica che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

I più visti di Altri Sport

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Sinner a New York

Sinner a New York

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:36
Us Open, montepremi da record ma c'è chi si lamenta: "Va tutto a chi vince"
15:12
Ciclismo: Vuelta, saluto atleti al monumento di Fausto Coppi
15:11
MotoGp: Di Giannantonio, fatto grande lavoro con la squadra
15:11
Mondiali volley: l'Italdonne prepara la sfida a Cuba
14:00
Ciclismo: l'80esima Vuelta parte dall'Italia, è prima volta