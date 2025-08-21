Mondiali ritmica al via: Raffaeli e Dragas in zona podio

La prima giornata di qualificazioni individuali al 41° Mondiale di ginnastica ritmica, in corso a Rio de Janeiro, si è chiusa con alcune conferme e nuove protagoniste. A guidare la classifica provvisoria dell'all-around c'è la tedesca Darja Varfolomeev, che con un totale di 60.950 punti ha staccato le avversarie. Alle spalle della campionessa del mondo in carica la bulgara Stiliana Nikolova, seconda con 58.750; terzo posto provvisorio per l'ucraina Taisiia Onofriichuk (58.150) La top five si completa con il bronzo olimpico di Parigi 2024, l'azzurra Sofia Raffaeli, quarta con 57.050 (CE 28.700 - PA 28.350), e con l'americana Rin Keys, quinta a quota 57.000. Per l'Italia, però, le buone notizie non finiscono qui: Tara Dragas, alla sua prima esperienza mondiale, è sesta con 56.800 (CE 27.800 - PA 29.000), dimostrando solidità e margini di crescita. clavette e nastro. L'Italia girerà nell'ultimo gruppo dalle 19.35 alle 22.45, ore locali: in palio ci sono gli ultimi due pass per le finali.