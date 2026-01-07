Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina, presidente IIHF: "Ritardi Arena Santa Giulia? Siamo fiduciosi"

07 Gen 2026 - 18:01

"Sono fiducioso sulla qualità dell'infrastruttura. Avremmo preferito dormire sonni molto più tranquilli, ma penso che sarà un bel torneo". Lo ha detto il presidente della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio Luc Tardif a proposito dei lavori in corso la nuova arena di Santa Giulia a Milano, sede del torneo olimpico maschile durante i Giochi invernali di Milano-Cortina. Parlando a margine dei Campionati Mondiali Juniores di hockey, negli Usa, Tardif ha affermato che alcune parti della pista principale di hockey per le Olimpiadi potrebbero non essere completate in tempo, ma la superficie di gioco, le strutture per l'allenamento e gli spogliatoi saranno pronti quando verrà lanciato il primo disco per l'evento maschile l'11 febbraio. "Possiamo essere fiduciosi. Non andremo a Milano per niente", ha dichiarato il numero 1 della IIHF ammettendo che l'arena principale non sarà "esattamente" quella che si aspettava in termini di capienza, con un numero di posti a sedere fissato a 11.800. "È un po' poco", ha detto al 'The Canadian Press'. "Ma sarà un'ottima soluzione per le Olimpiadi", ha aggiunto. Tardif ha osservato che l'IIHF non sta supervisionando la costruzione - questo spetta al Comitato Olimpico Internazionale e ai funzionari organizzativi locali - e può fare solo fino a un certo punto in termini di tempistiche. Infine il presidente della Federazione ha dichiarato che si recherà presto in Italia con i funzionari della lega e della NHL Players' Association per un evento di prova presso la struttura.

Ultimi video

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:10
F1, Audi 'primo avvio' della monoposto 2026. Binotto: "Momento speciale"
18:13
Scherma: da spada a fioretto, 72 azzurri in pedana per la coppa del mondo
18:01
Milano Cortina, presidente IIHF: "Ritardi Arena Santa Giulia? Siamo fiduciosi"
17:09
Unterholzner sempre nella Top 10 alla Dakar Classic. Fellin e Delladio recuperano
16:07
A Matera sospese le attività al PalaSassi fino al 9 novembre