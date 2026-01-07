Milano Cortina, presidente IIHF: "Ritardi Arena Santa Giulia? Siamo fiduciosi"

"Sono fiducioso sulla qualità dell'infrastruttura. Avremmo preferito dormire sonni molto più tranquilli, ma penso che sarà un bel torneo". Lo ha detto il presidente della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio Luc Tardif a proposito dei lavori in corso la nuova arena di Santa Giulia a Milano, sede del torneo olimpico maschile durante i Giochi invernali di Milano-Cortina. Parlando a margine dei Campionati Mondiali Juniores di hockey, negli Usa, Tardif ha affermato che alcune parti della pista principale di hockey per le Olimpiadi potrebbero non essere completate in tempo, ma la superficie di gioco, le strutture per l'allenamento e gli spogliatoi saranno pronti quando verrà lanciato il primo disco per l'evento maschile l'11 febbraio. "Possiamo essere fiduciosi. Non andremo a Milano per niente", ha dichiarato il numero 1 della IIHF ammettendo che l'arena principale non sarà "esattamente" quella che si aspettava in termini di capienza, con un numero di posti a sedere fissato a 11.800. "È un po' poco", ha detto al 'The Canadian Press'. "Ma sarà un'ottima soluzione per le Olimpiadi", ha aggiunto. Tardif ha osservato che l'IIHF non sta supervisionando la costruzione - questo spetta al Comitato Olimpico Internazionale e ai funzionari organizzativi locali - e può fare solo fino a un certo punto in termini di tempistiche. Infine il presidente della Federazione ha dichiarato che si recherà presto in Italia con i funzionari della lega e della NHL Players' Association per un evento di prova presso la struttura.