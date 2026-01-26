Milano Cortina: da Vonn a campioni Nhl, Usa ai Giochi con 232 atleti

Meyers Taylor guida un gruppo di 33 medagliati di ritorno. Ha vinto tre medaglie d'argento e due di bronzo, mentre Humphries ha vinto tre ori. Mikaela Shiffrin e Chloe Kim hanno vinto due ori ciascuna. La squadra è composta da 117 uomini e 115 donne di età compresa tra i 15 anni (la sciatrice freeskier Abby Winterberger) e i 54 anni (il curler Rich Ruohonen).