Milano Cortina: da Vonn a campioni Nhl, Usa ai Giochi con 232 atleti

26 Gen 2026 - 18:21

Lunedì la squadra statunitense ha pubblicato la lista dei 232 atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tra cui Lindsey Vonn e le bobbiste Kaillie Humphries ed Elana Meyers Taylor, tra le sette atlete americane alla loro quinta partecipazione ai Giochi.

Altre cinque volte medagliate sono l'hockeista Hilary Knight, il pattinatore artistico Evan Bates e gli snowboarder Faye Thelen e Nick Baumgartner. 

Meyers Taylor guida un gruppo di 33 medagliati di ritorno. Ha vinto tre medaglie d'argento e due di bronzo, mentre Humphries ha vinto tre ori. Mikaela Shiffrin e Chloe Kim hanno vinto due ori ciascuna. La squadra è composta da 117 uomini e 115 donne di età compresa tra i 15 anni (la sciatrice freeskier Abby Winterberger) e i 54 anni (il curler Rich Ruohonen). 

La cerimonia di apertura è prevista per il 6 febbraio a Milano, con alcune gare che inizieranno il 4 febbraio. 

Saranno le Olimpiadi più estese della storia, con Milano che fungerà da base per hockey, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità, mentre Cortina e una manciata di altri comprensori sciistici ospiteranno sci, snowboard, biathlon, sport di scivolamento e la nuova disciplina olimpica dello scialpinismo.  

