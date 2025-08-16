Milano-Cortina 2026: rinnovato lo stadio del biathlon di Anterselva

Ad Anterselva è stato rinnovato lo Stadio del Biathlon, dove gli atleti hanno potuto collaudare gli impianti e i percorsi, in vista dell'evento olimpico, disputando la Coppa del Mondo. Lo fa sapere il Mit in una nota. L'impianto, che sarà uno dei gioielli dei Giochi Milano Cortina 2026, ha visto la costruzione di un nuovo edificio con facciata fotovoltaica, dotato di deposito per armi e munizioni, spazi per il CIO trasformabili dopo le Olimpiadi e nuove cabine per la stampa. Sono stati inoltre realizzati nuovi tunnel per le macchine battipista e collegamenti verticali per migliorare accessibilità e sicurezza. Qui si disputeranno alcune delle gare più attese, con grandi campioni italiani e stranieri pronti a sfidarsi in uno scenario unico. Il rinnovato stadio non solo alzerà lo standard tecnico e organizzativo del biathlon, ma rappresenterà anche un biglietto da visita dell'Italia sportiva nel mondo, lasciando in eredità una struttura capace di attrarre nuovi appassionati e far crescere le stelle di domani.