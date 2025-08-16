Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina 2026: rinnovato lo stadio del biathlon di Anterselva

16 Ago 2025 - 11:28

Ad Anterselva è stato rinnovato lo Stadio del Biathlon, dove gli atleti hanno potuto collaudare gli impianti e i percorsi, in vista dell'evento olimpico, disputando la Coppa del Mondo. Lo fa sapere il Mit in una nota. L'impianto, che sarà uno dei gioielli dei Giochi Milano Cortina 2026, ha visto la costruzione di un nuovo edificio con facciata fotovoltaica, dotato di deposito per armi e munizioni, spazi per il CIO trasformabili dopo le Olimpiadi e nuove cabine per la stampa. Sono stati inoltre realizzati nuovi tunnel per le macchine battipista e collegamenti verticali per migliorare accessibilità e sicurezza. Qui si disputeranno alcune delle gare più attese, con grandi campioni italiani e stranieri pronti a sfidarsi in uno scenario unico. Il rinnovato stadio non solo alzerà lo standard tecnico e organizzativo del biathlon, ma rappresenterà anche un biglietto da visita dell'Italia sportiva nel mondo, lasciando in eredità una struttura capace di attrarre nuovi appassionati e far crescere le stelle di domani.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

I più visti di Altri Sport

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:01
Rugby: verso Mondiali donne, l'Italia esordirà sabato 23
14:01
Scherma, il 13 settembre la XV edizione della maratona 'A Fil di Spada'
13:05
Orienteering: rientrata in Italia la salma di Debertolis, martedì i funerali
11:59
Pallavolo: Brasile ko, azzurrine in finale ai Mondiali U21
11:39
Motogp: pole Marco Bezzecchi in Austria