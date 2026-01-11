Milano Cortina 2026: la Fiat accende la Fiamma olimpica a Mirafiori

Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa, ha detto di essersi "emozionato molto nel portare oggi la Fiamma Olimpica ed essere stato l'ultimo tedoforo nella tappa conclusiva del viaggio all'interno del mondo Stellantis. È stata una esperienza incredibile e posso immaginare che lo stesso sia stato per tutti i colleghi e colleghe che lo hanno già fatto e per quelli che lo faranno nelle prossime settimane in giro per l'Italia. In Stellantis, la Fiamma Olimpica ha già fatto tappa negli stabilimenti di Pomigliano, Melfi e Modena, luoghi simbolo dell'eccellenza manifatturiera del Paese e parte integrante di un racconto che unisce industria, persone e territori. Oggi invece siamo nello stabilimento di Mirafiori, un luogo iconico per me e per il Gruppo che rappresento a livello europeo, dove il Brand Fiat dimostra tutti i giorni in modo eccellente la propria vocazione alla mobilità accessibile e sostenibile. Ma soprattutto complimenti a tutti voi che lavorate qui per ciò che fate tutti i giorni con passione per renderci orgogliosi di un prodotto eccezionale con la Fiat 500L'iniziativa di oggi rappresenta un momento di grande valore per il gruppo, che ha scelto di coinvolgere attivamente le proprie persone in un'esperienza unica, capace di unire eccellenza manifatturiera e valori Olimpici. Stellantis condivide con le Olimpiadi il valore della competizione sana".