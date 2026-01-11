Milano Cortina 2026: la Fiat accende la Fiamma olimpica a Mirafiori

Dopo aver attraversato alcuni dei principali siti produttivi italiani del Gruppo Stellantis - Pomigliano d'Arco, Melfi e Modena - il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 ha raggiunto oggi, domenica 11 gennaio, lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Simbolo universale dei Giochi Olimpici, la Fiamma Olimpica è partita da Roma lo scorso 6 dicembre per intraprendere un percorso straordinario attraversando oltre 300 comuni italiani. In qualità di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, i marchi italiani di Stellantis hanno accompagnato questo percorso attraverso l'Italia. Il passaggio presso lo stabilimento di Mirafiori, casa della nuova Fiat 500 Hybrid, testimonia la condivisione del marchio dei valori dello spirito olimpico e sottolinea ancora una volta il profondo legame con la città di Torino e la comunità in cui opera.
Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa, ha detto di essersi "emozionato molto nel portare oggi la Fiamma Olimpica ed essere stato l'ultimo tedoforo nella tappa conclusiva del viaggio all'interno del mondo Stellantis. È stata una esperienza incredibile e posso immaginare che lo stesso sia stato per tutti i colleghi e colleghe che lo hanno già fatto e per quelli che lo faranno nelle prossime settimane in giro per l'Italia. In Stellantis, la Fiamma Olimpica ha già fatto tappa negli stabilimenti di Pomigliano, Melfi e Modena, luoghi simbolo dell'eccellenza manifatturiera del Paese e parte integrante di un racconto che unisce industria, persone e territori. Oggi invece siamo nello stabilimento di Mirafiori, un luogo iconico per me e per il Gruppo che rappresento a livello europeo, dove il Brand Fiat dimostra tutti i giorni in modo eccellente la propria vocazione alla mobilità accessibile e sostenibile. Ma soprattutto complimenti a tutti voi che lavorate qui per ciò che fate tutti i giorni con passione per renderci orgogliosi di un prodotto eccezionale con la Fiat 500L'iniziativa di oggi rappresenta un momento di grande valore per il gruppo, che ha scelto di coinvolgere attivamente le proprie persone in un'esperienza unica, capace di unire eccellenza manifatturiera e valori Olimpici. Stellantis condivide con le Olimpiadi il valore della competizione sana".
"È molto bello vedere qui nello stabilimento così tante persone per le Olimpiadi. Ci riempie veramente il cuore. Questo per me è lo sport, è suo il potere - ha affermato l'atleta paralimpico Andrea Macrì - Torino 2006 per me ha rappresentato un cambiamento. Lo vivo ancora tuttora sulla mia pelle perché pratico uno sport che è stato creato nel nostro paese grazie al Torino 2006.Vivo in un quartiere che è stato completamente rinnovato grazie al Torino 2006. Ho avuto anche il mio periodo di ricovero in una struttura ospedaliera che è stata creata grazie al Torino 2006. La città e noi torinesi siamo cambiati in meglio grazie ai Giochi Olimpici 2006".