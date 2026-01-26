Milano Cortina 2026: Francia, Pinturault fuori dalla lista convocati

26 Gen 2026 - 12:10

Il Comitato olimpico nazionale e sportivo francese (Cnosf) ha annunciato i nomi dei 35 atleti francesi selezionati per i Giochi di Milano-Cortina. Alexis Pinturault, tre medaglie olimpiche nello sci alpino (bronzo nello slalom gigante nel 2014 e 2018, e argento nella combinata nel 2018), non figura nella lista. Tra i sette selezionati ci sono Clément Noel, campione olimpico in carica di slalom, Paco Rassat, due volte vincitore della Coppa del Mondo nella disciplina quest'inverno e Maxence Muzaton, terzo nella discesa libera di Kitzbühel sabato. Otto posti sono stati assegnati alla squadra femminile guidata da Romane Miradoli, seconda classificata nel superG di Coppa del Mondo di St. Moritz (Svizzera) a dicembre. Annunciato anche il roster completo dello snowboard cross. Degli otto atleti che si recheranno in Italia, Chloé Trespeuch, medaglia d'argento olimpica quattro anni fa e terza nel 2014, e Merlin Surget, semifinalista a Pechino, guideranno il contingente francese a Livigno. Tra loro i cugini Tchiknavori, tra cui Melvin, terzo in Coppa del Mondo lo scorso fine settimana. 

