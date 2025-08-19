Milano-Cortina 2026: a Livigno in costruzione l'half pipe

"Per ridurre l'impatto ambientale - si spiega - la pista viene realizzata bilanciando scavi e riporti di neve e adattando il terreno, con lavorazioni fino a 6,5 metri di profondità anche nelle aree di partenza e arrivo. È uno dei tracciati più complessi, reso possibile dalla competenza delle maestranze e dall'impegno di SIMICO e MIT. Questi interventi garantiranno a Livigno la possibilità di ospitare competizioni internazionali anche dopo il 2026, rendendola una tappa stabile e prestigiosa dello snowboard mondiale. La sistemazione del versante - con modellamento del terreno e reintroduzione di piante del luogo - restituirà alla montagna un aspetto naturale, arricchito da nuove infrastrutture utili alla comunità. L'half pipe di Livigno sarà così non solo un'arena olimpica di altissimo livello, ma anche un simbolo dell'abilità italiana nel coniugare sport, paesaggio e innovazione, capace di attrarre atleti e spettatori da tutto il mondo. È un risultato fortemente voluto dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini".