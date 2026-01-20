Ciclismo: gli organizzatori internazionali di corse riuniti a Milano

Prima uscita internazionale in Italia per la AIOCC - Associazione Internazionale degli Organizzatori di Corse Ciclistiche - che nelle giornate di lunedì e martedì si è riunita a Milano. L'iniziativa, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico, di cui è presidente Roberto Pella, ha ospitato il primo consiglio direttivo AIOCC successivo alle recenti elezioni.
"Un incontro dal forte valore simbolico e strategico - si legge nella nota della Lega - che conferma la volontà della Lega del Ciclismo Professionistico di dialogare e collaborare con le massime rappresentanze internazionali del ciclismo, rafforzando il proprio ruolo all'interno del sistema globale delle due ruote". Cuore della prima giornata è stata la visita al Velodromo Vigorelli, impianto iconico della storia del ciclismo italiano, dove alcuni partecipanti hanno avuto l'opportunità di pedalare sulla storica pista del Vigorelli.
Tra i presenti Giusy Virelli, direttrice del Giro d'Italia Women; Renzo Oldani, direttore delle Tre Valli Varesine; Franck Perque, ASO, direttore del Tour de France Femmes; Wim Van Herreweghe di Flanders Classics. C'erano anche Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia e membro del Consiglio Direttivo della Lega del Ciclismo Professionistico, e Stefano Allocchio, direttore di corsa del Giro d'Italia e delle corse RCS. Pella si è complimentato con il neo presidente Javier Guillén per il risultato elettorale e con tutti i nuovi eletti. A Pella e Guillén è stato conferito anche un riconoscimento a testimonianza dell'impegno condiviso nello sviluppo del ciclismo professionistico.