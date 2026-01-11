Milano Cortina -26, Elkann: "Riviviamo lo spirito olimpico di Torino 2006"

"È bello essere qui con tutti voi e con le vostre famiglie per un momento di festa, un momento speciale, un momento Olimpico. La Fiamma è stata nei nostri stabilimenti, a Pomigliano con Alfa Romeo, a Melfi con Lancia, a Modena con Maserati e oggi qui a Mirafiori con Fiat. E questo è il momento in cui ci ritroviamo nel 2026, vent'anni dopo le Olimpiadi di Torino 2006, e riviviamo lo spirito Olimpico". Così John Elkann, presidente di Stellantis, a Torino per il passaggio della fiamma dei Giochi invernali Milano Cortina, con circa 1.500 dipendenti presenti all'evento. "Tante cose sono successe - ha aggiunto -, ma lo spirito è sempre lo stesso. Questo spirito Olimpico che ci unisce come Azienda con questo grande evento, con il nostro Paese. E vorrei ringraziarvi tutti di essere qui oggi con noi e soprattutto fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Oggi con noi è presente anche uno dei nostri atleti italiani, cresciuto qui a Torino, Andrea Macrì, che vorrei ringraziare per il suo esempio". "Mi sono emozionato molto nel portare oggi la Fiamma Olimpica ed essere stato l'ultimo tedoforo nella tappa conclusiva del viaggio all'interno del mondo Stellantis" ha aggiunto Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa. "E' molto bello vedere qui nello stabilimento così tante persone per le Olimpiadi. Ci riempie veramente il cuore. Questo per me è lo sport, è suo il potere. Torino 2006 per me ha rappresentato un cambiamento. Lo vivo ancora tuttora sulla mia pelle perché pratico uno sport che è stato creato nel nostro paese grazie al Torino 2006. Vivo in un quartiere che è stato completamente rinnovato grazie al Torino 2006" ha concluso Macrì.