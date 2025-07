Medvedev ci crede: "Voglio un anno al top, posso fare grandi cose"

"Di solito, questa è la parte più importante della stagione per me e quest'anno è davvero importante per me, perché non ho avuto un anno al top. Ho avuto molto tempo libero dopo Wimbledon, quindi mi sento pronto e in buona forma". Lo dice Daniil Medvedev nel corso di un'intervista a Washington, dove si sta svolgendo il torneo Atp 500 nel quale oggi affronterà il francese Corentin Moutet ai quarti di finale, a un mese dagli Us Open, ultima prova stagionale dello Slam. Il cemento è la superficie preferita del tennista russo: "La mia palla è quella che attraversa di più l'aria. Il mio servizio è più veloce. E quest'anno i campi sembrano piuttosto veloci - spiega - Ultimamente nell'Atp i campi sembrano diventare sempre più lenti. Ma qui è super veloce. Mi piace come si gioca". Medvedev, che in passato ha raggiunto il vertice della classifica mondiale Atp, oggi è al 14esimo posto. "Una cosa è apprezzare il gioco, un'altra è vincere. Ma sento di poter fare grandi cose". Dopo l'eliminazione a Wimbledon a opera del francese Bonzi, il russo si è concesso una mini vacanza a Ibiza, poi è tornato ad allenarsi con una mentalità di nuovo positiva. "So che quando tornerò a questo livello, potrò battere chiunque. Ed è da qui che nasce l'ottimismo - conclude - Basta lavorare sodo e cercare di ritrovare questo ritmo, questo livello, e poi i risultati e la classifica arriveranno".