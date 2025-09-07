L'Italia di Velasco sfida la Turchia per completare il capolavoro: è caccia al secondo storico oro ai Mondiali

La nazionale affronterà oggi alle 14,30 la Turchia a Bangkok: per l'Italia femminile si tratta della terza finale iridata. Nel 2002 arrivò la vittoria al cospetto degli Stati Uniti, mentre nel 2018 ci fu spazio solo per le lacrime al termine del tie-break. Le azzurre partono favorite ma devono fare i conti con la Turchia guidata dal ct Daniele Santarelli. Velasco, a caccia dell'ennesimo trionfo, punta tutto sulle giocate decisive di Ekaterina Antropova, sulle regia di Alessia Orro (ieri leggermente acciaccata) e su Myriam Sylla, autrice di 22 punti con il Brasile. L'attesa è tanta, l'Italia è a tre set dall'immortalità.