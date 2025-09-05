Boxe, Tyson e Mayweather tornano sul ring: match-esibizione nel 2026

L'ex campione del mondo Mayweather, 48 anni, si è ritirato ufficialmente nel 2017, imbattuto in 50 incontri, dopo aver vinto titoli mondiali in cinque categorie di peso. Ma ha continuato a competere in incontri esibizione, tra cui una vittoria su John Gotti III in Messico nell'agosto 2024. "Quando mi è stata offerta la possibilità di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: 'Assolutamente no!' -, si legge nella dichiarazione di Tyson rilasciata dai promotori -. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà un danno per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi è firmato e accadrà" ha aggiunto.