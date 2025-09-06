F1: assalto dei tifosi a Monza, in migliaia all'autodromo

Nel giorno delle qualifiche al Gran Premio d'Italia, l'atmosfera all'Autodromo nazionale di Monza è stata elettrica, con migliaia di tifosi, un'onda umana di passione e rosso Ferrari, hanno invaso le tribune per assistere allo spettacolo delle qualifiche di Formula 1. Tra bandiere e cori, gli appassionati di velocità si sono goduti una soleggiata giornata di sport, in attesa della gara di domani. Nei paddock c'è fibrillazione per l'arrivo di vip, artisti e sportivi, e volti noti dello spettacolo, ma soprattutto tanti influencer e content creators. L'energia non si è fermata ai cancelli dell'Autodromo. A Monza, il Gran Premio anima da venerdì sera le notti con concerti e musica, Il programma del FuoriGP ha trasformato piazza Cambiaghi in un palcoscenico a cielo aperto, dove i grandi nomi della scena italiana faranno ballare e cantare fino a domani sera. Tra i tanti nomi nella tre giorni di Formula 1, Fabio Rovazzi, Sounder Dj e Jessie Diamond, una delle dj e producer più affermate nel panorama della house music italiana. Stasera è attesissimo il concerto Jake La Furia.