Volley, Mondiale femminile: l’Italia è inarrestabile, sarà finale contro la Turchia

Dominato il proprio girone con tre vittorie in tre gare e superate poi, senza concedere alcun set, Germania e Polonia tra ottavi e quarti di finale, l’Italia di Julio Velasco si presenta all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok per la semifinale contro il Brasile. Si tratta del remake dell’ultima finale di Nations League (vinta dalle Azzurre a luglio), nonché dell’appuntamento che vale ovviamente l’accesso all’ultimo atto di questo Mondiale. Le Campionesse olimpiche di Parigi 2024 scendono in campo con i favori del pronostico, ma l’avversario è di quelli tosti e l’Italia lo sa bene. La squadra verdeoro approccia infatti la partita nel modo migliore, ispirata dalla solita straripante Gabi, e scappa rapidamente sul +7 (14-7), ma l’ingresso di Antropova al posto di una spenta Egonu risveglia le italiane. Dopo un avvio in sordina, condizionato anche da un problema occorso nelle ultime fasi del riscaldamento a Fahr (comunque in campo), le Azzurre iniziano a ingranare e accorciano sul -2 (20-18) con il muro di Danesi, mentre Orro è costretta a sedersi momentaneamente in panchina per un fastidio alla caviglia.



L’Italia continua però a lottare e si porta anche sul -1 (22-21), ma il Brasile non perde compattezza e si aggiudica meritatamente il primo set con il punteggio di 25-22. Orro torna subito in campo all’inizio del secondo parziale e l’Italvolley comincia a produrre punti con maggiore continuità: le Azzurre toccano infatti il +5 (11-6), ma le sudamericane non si lasciano impressionare. Il Brasile pareggia infatti sul 12-12 e prova a far dubitare l’Italia, che mantiene però il controllo e si aggiudica il secondo set 25-22 sulla battuta lunga di Rosamaria, bilanciando il totale. Il terzo set si sviluppa quindi intorno al concetto di “equilibrio”. Gabi chiama, Antropova risponde e il pubblico si gode l’adrenalinico spettacolo di una frazione che si gioca punto a punto. I set point si susseguono uno dopo l’altro e a mettere a segno quello decisivo è il Brasile, con il 30-28 che riporta le verdeoro avanti 2-1 e costringe l’Italia a non poter più sbagliare.



Sylla scuote allora le compagne facendo sentire la propria voce, ma Gabi continua a illuminare il cammino della Nazionale di Zé Roberto con il suo talento cristallino. L’Italia vuole però portare la disputa al quinto e decisivo set e ci riesce, dimostrando per l’ennesima volta di non deficitare alla voce “carattere”. Nonostante una solidità granitica a muro del Brasile, Egonu e colleghe trovano il modo di vincere il quarto parziale 25-22, restando in corsa. Tutto si risolve allora nel tie-break, dove il pathos non manca di certo. Qui ad avere la meglio sono le Azzurre sul colpo del 15-13 esploso da Egonu, contro il quale non può nulla la difesa sudamericana. L’Italia vola quindi in finale, dove domenica troverà la Turchia. La selezione guidata da Daniele Santarelli ha infatti avuto la meglio del Giappone nell’altra semifinale, imponendosi con il risultato di 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 27-25). Le nipponiche si giocheranno invece il terzo posto contro il Brasile.