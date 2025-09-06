Italia: De Gennaro in finale sfiderà il marito, ct della Turchia

L’Italia batte il Brasile al tie break e conquista la finale iridata che si giocherà domenica con inizio alle ore 14.30 italiane. Domani sarà Azzurre contro Turchia ma anche Santarelli contro Monica De Gennaro, ovvero marito contro moglie in una pazzesca sfida in famiglia che assegnerà il titolo iridato. “Una finale con Dani era quello che volevo” ha confessato alla Rai dopo la semifinale Moki, per cui quella di domani potrebbe essere l’ultima partita con la maglia azzurra.