Clamoroso ad Eurobasket! La Serbia di Jokic fuori agli ottavi con la Finlandia

06 Set 2025 - 23:19
È cominciata la fase a eliminazione diretta di Eurobasket e dopo le vittorie da pronostico di Turchia, Germania e Lituania è arrivata la prima grande sorpresa. A Riga la Serbia di Nicola Jokic, grande favorita alla vigilia del torneo, è stata infatti eliminata dalla sorprendente Finlandia, che ha vinto con merito 92-86 dopo una partita condotta quasi sempre avanti. Il miglior marcatore è stato un Lauri Markkanen da 29 punti con 8/24 al tiro e 12/13 ai liberi, ma l’eroe del match è Elias Valtonen con tre triple (dopo aver tirato 1/8 nel torneo) una più pesante dell’altra nel finale contro Nikola Jokic. Il fenomeno serbo ne mette 33 con 8 rimbalzi, ma sbaglia 5 tiri liberi su 19 e la Serbia viene clamorosamente eliminata agli ottavi di finale, togliendo così una possibile medagliata dal podio. Finlandia ai quarti con la vincente della sfida tra Georgia e Francia.

